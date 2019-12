Präsident Moon verspricht in Neujahrskarte Ernte der Früchte von Innovation, Inklusivität und Frieden

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und First Lady Kim Jung-sook haben an 50.000 Bürger, darunter Hilfsbedürftige und verdiente Personen, Neujahrskarten geschickt.Darin schrieb Moon, er wolle im neuen Jahr auf der Grundlage der Fairness die Früchte von Innovation, Inklusivität und Frieden ernten.Rückblickend auf dieses Jahr hieß es, dass es viele Schwierigkeiten gegeben habe. Dank der Unterstützung der Bürger seien viele kritische Momente überwunden worden.Er glaube, je verschiedener die Stimmen der Bürger seien, desto größer würden die Hoffnungen, hieß es weiter.Hinter diesem Satz wird Moons Absicht vermutet, angesichts der Auseinandersetzungen und Konflikte in der Öffentlichkeit in verschiedenen Angelegenheiten in diesem Jahr diesen Prozess zum Sprungbrett für die Verstärkung der Kommunikation mit den Bürgern und die gesellschaftliche Entwicklung machen zu wollen.