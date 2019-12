Sondereinsatzkräfte Südkoreas und der USA übten Durchsuchung von Militärbasis

Photo : YONHAP News

Sondereinsatzkräfte Südkoreas und der USA haben die Durchsuchung einer Militärbasis geübt.Auf dem fiktiven nordkoreanischen Stützpunkt sei im letzten Monat die Festnahme eines Agenten geübt worden. Das geht aus Bildmaterial hervor, das jüngst im Internetauftritt des US-Verteidigungsministeriums veröffentlicht wurde.Die Aufnahmen wurden bei einem Training auf dem Luftwaffenstützpunkt Gunsan in Südkorea gemacht.Auch wurde in der Gangwon-Provinz die Landung mit einem Hubschrauber geübt. Hierfür wurden US-Soldaten von einem Transporthubschrauber vom Typ Chinook abgesetzt.Es ist selten, dass die US-Streitkräfte Informationen über ein Training ihrer Sondereinsatzkräfte veröffentlichen, bei dem der Zugriff auf einen nordkoreanischen Agenten geübt wird.Offenbar gelten die Fotos als Warnung an die Adresse Nordkoreas, das von den USA ein Ende der Feindseligkeit sowie mehr Flexibilität fordert und auf eine Frist bis Jahresende verweist.