Aufklärungsdrohne Global Hawk an Südkorea ausgeliefert

Photo : YONHAP News

Südkorea hat seine erste Aufklärungsdrohne vom Typ Global Hawk geliefert bekommen.Eine RQ-4 Global Hawk traf am Montag auf der Luftwaffenbasis in Sacheon in der Provinz Süd-Gyeongsang ein.Es ist die erste von vier hochfliegenden Aufklärungsdrohnen, deren Beschaffung aus den USA Südkorea im März 2011 beschlossen hatte. Die Luftwaffe will bis zum ersten Halbjahr nächsten Jahres die drei restlichen Einheiten ausgeliefert bekommen.Die Global Hawk ist ein unbemanntes Aufklärungsflugzeug, das aus 20 Kilometern Höhe selbst einen nur 30 Zentimeter großen Gegenstand am Boden erkennen kann. Sie kann bis zu 42 Stunden in der Luft bleiben, der Operationsradius beträgt 3.000 Kilometer. Daher können militärische Bewegungen in jedem Gebiet in Nordkorea und auch außerhalb der koreanischen Halbinsel erkundet und überwacht werden.