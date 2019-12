Kultur Koreanische Fernsehsendungen in der Türkei besonders beliebt

Unter fünf Ländern mit großem Potenzial für die koreanische Welle sehen sich die Einwohner in der Türkei am häufigsten südkoreanische Fernsehendungen an.



Das habe eine Online-Umfrage in Indien, Kanada, Ungarn, der Türkei und den USA ergeben, teilte die südkoreanische Rundfunkkommission KCC am Montag mit. 2.355 Zuschauer in diesen Ländern seien befragt worden.



Demnach verfolgten 48 Prozent der Befragten in der Türkei südkoreanische Rundfunkprogramme. Damit landete die Türkei auf Platz eins, gefolgt von den USA mit 37,8 Prozent und Indien mit 36,7 Prozent. Dahinter folgte Kanada mit 17,3 Prozent und Ungarn mit neun Prozent Anteil.



Die Zuschauer in den USA, Indien und Kanada bevorzugten Fernsehdramen unter den koreanischen Rundfunk-Contents, während in der Türkei und Ungarn Filme am beliebtesten waren.



Die Zuschauer in den fünf Ländern urteilten, dass koreanische Fernsehprogramme interessant und hochwertig seien und die Besonderheiten der koreanischen Kultur gut zeigten.