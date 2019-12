Börse in Seoul schließt kaum verändert

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Montag kaum verändert geschlossen.Der Leitindex Kospi verlor 0,02 Prozent auf 2.203,72 Zähler. Erneut hätten die Anleger Gewinne mitgenommen.Der Index konnte sich aber über der psychologisch wichtigen Marke von 2.200 Zählern halten, die am Freitag übertroffen worden war. Grund hierfür waren die verbesserten Aussichten für eine Handelseinigung zwischen den USA und China.Angesichts einer sicher stehenden US-Börse sei auch die Stimmung unter den Anlegern in Korea stabil, wurde Lee Young-gon von Hana Financial Investment von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.