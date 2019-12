Abe fordert vor Gipfel mit Moon erneut Einhaltung von Versprechen

Photo : YONHAP News

Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe hat den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in erneut zur Einhaltung seiner Versprechen aufgefordert.Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Montag meldete, beziehe sich Abes Forderung in Bezug auf Trostfrauen im Zweiten Weltkrieg offenbar darauf, dass sich Südkorea an die Vorgaben aus dem Normalisierungsvertrag von 1965 halte.Abe habe die Bemerkungen am Montag in Tokio vor dem Abflug nach China gemacht. Dort findet heute ein Dreier-Gipfel mit dem chinesischen Ministerpräsidenten und dem südkoreanischen Präsidenten Moon statt.Auch habe er den Journalisten gesagt, dass sich die Beziehungen mit Südkorea in einer schwierigen Phase befänden. Er betonte angesichts der Sicherheitslage in Ostasien aber auch die Wichtigkeit der bilateralen und trilateralen Kooperation mit Südkorea und den USA.Abe und Moon kommen heute im chinesischen Chengdu zu einem bilateralen Gespräch zusammen.