Internationales USA, EU und Japan fordern Einreichung von Berichten über Rückführung nordkoreanischer Gastarbeiter

Über 20 Mitgliedsländer der Vereinten Nationen haben eine fristgemäße Einreichung von Berichten über die Rückführung nordkoreanischer Gastarbeiter gemäß Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gefordert.



Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag (Ortszeit).



Gemäß einer Resolution des Sicherheitsrats sollten die UN-Mitgliedsländer nordkoreanische Arbeiter, die für den Devisenerwerb eingesetzt wurden, bis 22. Dezember dieses Jahres nach Nordkorea zurückschicken. Berichte über die Umsetzung der Maßnahme sollen bis 22. März nächsten Jahres vorgelegt werden.



Die Staaten, darunter die USA, die Europäische Union und Japan, hätten in einem Schreiben an den Vorsitzenden der UN-Generalversammlung die Meinung geäußert, dass die UN-Mitglieder an die Frist für die Berichterstattung erinnert werden sollten. Nach ihrer Auffassung stelle es einen Verstoß gegen das Völkerrecht dar, dass nordkoreanische Arbeiter im Ausland Dollar verdienten, hieß es.



Der Brief wurde im Namen des deutschen UN-Botschafters Christoph Heusgen geschrieben. Heusgen ist Vorsitzender des dem Sicherheitsrat unterstehenden Komitees für Nordkorea-Sanktionen.



Wie verlautete, habe sich Südkorea an dem Schreiben nicht beteiligt.