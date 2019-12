Internationales Moon und Xi betonen Bedeutung von Aufrechterhaltung der Impulse für den Dialog

Südkoreas Präsident Moon Jae-in und der chinesische Präsident Xi Jinping haben die Bedeutung der Aufrechterhaltung der Impulse für einen Dialog zwischen Nordkorea und den USA betont.



Viele Menschen seien wegen der angespannten Situation auf der koreanischen Halbinsel besorgt, habe Xi laut Moons Sprecherin Ko Min-jung bei dem Treffen in der Großen Halle des Volkes in Peking gesagt.



Südkorea und China sollten ihre Kräfte bündeln, um den USA und Nordkorea dabei zu helfen, den Schwung für den Dialog aufrechtzuerhalten. Solche Impulse seien wichtiger als alles andere.



Südkorea und China könnten vieles erreichen, wenn sie zusammenarbeiteten. Das seien seine ernstgemeinten Worte.



Xi habe gesagt, dass es eine stärkere gemeinsame Basis in Koreafragen gebe, seit Moon Präsident sei. Die gemeinsame Position Südkoreas und Chinas für das Erreichen der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel sei eine starke Grundlage für ihre Kooperation geworden, habe der chinesische Präsident ergänzt.