Erneut US-Aufklärer über koreanischer Halbinsel im Einsatz

Angesichts der Möglichkeit einer starken Provokation Nordkoreas hat die US-Armee Tag für Tag Aufklärungsflugzeuge zur koreanischen Halbinsel geschickt.Eine E-8C der US-Luftwaffe flog am Dienstag in etwa 8.840 Metern Höhe über der koreanischen Halbinsel. Der Aufklärer dieses Typs war bereits am Samstag über der Halbinsel zum Einsatz gekommen.Die E-8C Joint STARS kann dank eines Hochleistungs-Radars Ziele am Boden aus 250 Kilometern Entfernung erkennen. Daher können Bewegungen von Truppen und Geräten des nordkoreanischen Militärs am Boden genau überwacht werden.Am Sonntag war eine RC-135W Rivet Joint über der koreanischen Halbinsel geflogen.Laut Aircraft Spots, einer Webseite für die Positionsdarstellung von Flugzeugen, erfolge am Wochenende gewöhnlich kein Aufklärungsflug.Daher war vermutlich der Anlass für den Einsatz am Wochenende, dass der Zeitpunkt für ein Weihnachtsgeschenk näher rückte, mit dem Nordkorea gedroht hatte.