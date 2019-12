Index für Geschlechtergleichstellung in Südkorea leicht gestiegen

Photo : YONHAP News

Der Index für die Gleichstellung der Geschlechter in Südkorea hat sich letztes Jahr leicht verbessert.Das Ministerium für Gleichstellung und Familie teilte am Montag mit, dass der Gleichstellungsindex im vergangenen Jahr um 1,2 Punkte gegenüber dem Vorjahr auf 72,9 gestiegen sei.Der Gleichstellungsindex wird in acht Teilbereichen von drei Gebieten (soziale Beteiligung, Menschenrechte/Wohlfahrt und Bewusstsein/Kultur) ermittelt.100 Punkte stehen für die vollständige Gleichstellung.Auf dem Gebiet Menschenrechte/Wohlfahrt wurde mit 80 Punkten das höchste Niveau der Gleichstellung erzielt. Bei Bewusstsein/Kultur wurden 75,2 Punkte erreicht, bei sozialer Beteiligung 66,6 Punkte. In allen acht Teilbereichen wurden höhere Punktzahlen als beim letzten Mal erreicht.