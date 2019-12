Südkorea stellt zwei Milliarden Won für Wiederaufbau wegen Taifunschäden in Nordkorea bereit

Photo : YONHAP News

Südkorea will für die Wiederaufbauarbeiten in von einem Taifun betroffenen nordkoreanischen Regionen zwei Milliarden Won zur Verfügung stellen.Die Regierung beschloss bei einer Sitzung über die innerkoreanische Kooperation am Montag, zwei Milliarden und fünf Millionen Won (1,7 Millionen Dollar) dem Rotkreuzverband bereitzustellen, um Nordkorea beim Wiederaufbau und der Prävention zu helfen.Der Rotkreuzverband plant, in den vom Taifun Lingling im September hart betroffenen Provinzen Pyongan und Hamgyong Wiederaufbau- und Reparaturarbeiten sowie Katastrophenübungen durchzuführen.Für Katastrophenmanagement und –vorbeugung werden 807 Millionen Won bereitgestellt, für die Förderung der Trinkwasserhygiene 544 Millionen Won. Für die Gesundheitsversorgung werden 654 Millionen Won ausgegeben.