Russischer Außenminister warnt vor regionaler Krise wegen Situation in Korea

Photo : YONHAP News

Der russische Außenminister Sergei Lawrow hat gewarnt, dass die Situation auf der koreanischen Halbinsel erneut zu einer regionalen Krise führen könne.Die entsprechende Äußerung machte er laut der Nachrichtenagentur TASS am Montag (Ortszeit) bei einer Sitzung im Föderationsrat, dem Oberhaus des russischen Parlaments.Russland unterhalte einen Kanal mit den USA zur koreanischen Halbinsel. Die Existenz des Dialogkanals helfe, die Absichten der anderen Seite besser zu verstehen. Russland werde durch den Kanal mehr Möglichkeiten haben, seinen Standpunkt über Angelegenheiten einschließlich der Frage der koreanischen Halbinsel den USA mitzuteilen, fügte er hinzu.Lawrow nannte nicht, was er mit der Situation auf der koreanischen Halbinsel konkret meint. Er hatte in einem Medieninterview am Sonntag gesagt, dass die USA nach ihrem Austritt aus dem INF-Vertrag überprüften, in Südkorea oder Japan Mittelstreckenraketen zu stationieren. Im Falle der Verwirklichung des Plans würden die meisten Gebiete in Russlands mögliche Ziele sein.