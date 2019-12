US-Luftfahrtbehörde alarmiert zivile Flugzeuge wegen möglicher Provokation durch Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat wegen einer möglichen starken Provokation Nordkoreas einen Alarm an zivile Personenflugzeuge ausgegeben.Das berichtete der US-Sender ABC am Montag (Ortszeit).Die zuständigen Beamten in den USA und Südkorea befänden sich angesichts der Möglichkeit des Starts einer Langstreckenrakete in hoher Alarmbereitschaft, weil Nordkorea von einem Weihnachtsgeschenk gesprochen habe.Die Drohung mit einem Test habe auch die zivile Luftfahrt in Spannungen versetzt. Laut dem Sender vorliegenden Informationen habe die Federal Aviation Administration Anfang Dezember eine Warnung vor einem möglichen Start einer Langstreckenrakete Ende 2019 oder Anfang 2020 ausgegeben, hieß es.Nordkorea hatte Anfang Dezember gedroht, es hänge vom Entschluss der USA ab, welches Weihnachtsgeschenk sie erhalten würden. Demnach wurde spekuliert, dass Nordkorea um den Weihnachtsfeiertag eine Interkontinentalrakete abschießen könnte.