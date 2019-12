Moon: Südkorea, China und Japan einig über Bemühungen um Dialog zwischen Nordkorea und USA

Photo : YONHAP News

Südkorea, China und Japan wollen sich gemeinsam bemühen, damit durch einen baldigen Dialog zwischen Nordkorea und den USA tatsächliche Fortschritte bei der Denuklearisierung und beim Frieden erzielt werden.Darauf hätten sich die drei Länder geeinigt, gab Präsident Moon Jae-in bei einer gemeinsamen Pressemitteilung im Anschluss an den Dreier-Gipfel am Dienstag im chinesischen Chengdu bekannt.Sie hätten die Ansicht geteilt, dass Frieden auf der koreanischen Halbinsel im gemeinsamen Interesse Südkoreas, Chinas und Japans sei. Die drei Länder hätten vereinbart, für die Denuklearisierung und einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel auch künftig eine enge Kommunikation und Kooperation fortzusetzen, hieß es.Moon sagte weiter, dass bei dem Treffen die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern bekräftigt worden sei. Sie hätten vereinbart, die praktische Kooperation um eine Stufe zu verbessern, damit die Bürger deren Ergebnisse spüren könnten. Es sei eine Gelegenheit für eine regelmäßige trilaterale Kooperation geschaffen worden.Moon bezeichnete es als sinnvoll, dass die drei Länder die Auffassung teilten, dass die Verstärkung der Fähigkeiten des Sekretariats für trilaterale Kooperation und die Gründung eines trilateralen Kooperationsfonds erforderlich seien.Nach weiteren Angaben vereinbarten die drei Parteien, die Kooperation in den mit dem Leben der Bürger direkt zusammenhängenden Bereichen zu fördern und auch für einen Erfolg der Olympischen Spiele in Tokio und Peking nach denen in PyeongChang zusammenzuarbeiten.Außerdem verwies Moon darauf, dass eine Vision für die trilaterale Kooperation in den nächsten zehn Jahren angenommen worden sei. Er äußerte die Hoffnung, dass die Vision ein Wegweiser für die Eröffnung einer neuen Ära von Frieden und Wohlstand in Nordostasien und eine nachhaltige Welt werde.