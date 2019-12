Japans Premier fordert von Südkorea Lösung für Frage der Zwangsarbeit

Photo : YONHAP News

Japans Premierminister Shinzo Abe hat von Südkorea gefordert, seinerseits eine Lösung für die Frage der Zwangsarbeit von Koreanern unter der japanischen Kolonialherrschaft vorzulegen.Abe sagte auf einer Pressekonferenz im Anschluss an den Gipfel mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in am Dienstag im chinesischen Chengdu, er habe Japans Position zur Frage der "früheren Arbeiter von der koreanischen Halbinsel" übermittelt. Das ist die Bezeichnung, die Japan für die koreanischen Zwangsarbeiter zur Kolonialzeit nutzt.Er betonte, dass der Grundlagenvertrag zwischen beiden Ländern für die Normalisierung ihrer Beziehungen und das Abkommen über Ansprüche eingehalten werden müssten. Die Versprechen zwischen Staaten müssten eingehalten werden.Abe sagte, dass Südkorea auf eigene Verantwortung eine Lösung vorlegen sollte. Er habe gefordert, dass Südkorea eine Gelegenheit dafür schaffen sollte, die Beziehungen zwischen Japan und Südkorea in ein gesundes Verhältnis zurückzubringen.Abe vertritt die Position, dass die Urteile des südkoreanischen Obersten Gerichts für die Entschädigung früherer Zwangsarbeiter durch japanische Unternehmen ein Verstoß gegen das Völkerrecht seien.