Korea feiert Weihnachten

Kirchen in ganz Südkorea feiern heute in Gottesdiensten die Geburt Jesu Christi.In der Myeongdong-Kathedrale in Seoul fand um Mitternacht eine Weihnachtsmesse statt.Der Erzbischof von Seoul, Andrew Kardinal Yeom Soo-jung, betonte in seiner Predigt, dass die Wiederholung von Feindschaft und Konfrontationen die Gesellschaft gefährde. In der Liebe, die Gott gelehrt habe, seien alle Lösungen für die Behebung von Unsicherheit, Misstrauen, Zwietracht und Streit in der Welt.Der Kardinal wird eine weitere Weihnachtsmesse um Mittag leiten.Die United Christian Churches of Korea, eine Vereinigung von evangelischen Kirchen, erklärte, die Kirchen würden nach dem Vorbild Jesu Christi auf niedriger Schwelle als Nachbar dienen und unter allen Menschen in der Umgebung den Wunsch nach Frieden umsetzen.