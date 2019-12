3.100 Südkoreaner mit Familien in Nordkorea dieses Jahr gestorben

Photo : KBS News

Dieses Jahr sind mehr als 3.100 Menschen in Südkorea gestorben, ohne ihre Angehörigen in Nordkorea wiedersehen zu können.Nach Angaben des Vereinigungministeriums und des Rot-Kreuzverbandes am Dienstag verstarben im Zeitraum von Januar bis November 3.147 unter den Antragstellern für innerkoreanische Familienzusammenführungen. Sie seien im integrierten Datenbanksystem zu den getrennten Familien seit 1988 registriert gewesen.Im vergangenen Jahr waren 4.914 Antragsteller und im Jahr davor 3.795 von ihnen gestorben.Mit Stand vom 30. November sind 13.365 Menschen für ein Wiedersehen mit Verwandten in Nordkorea beim Rot-Kreuzverband registriert. Lediglich knapp 53.000 Personen oder 39,7 Prozent der Antragsteller leben noch. Von ihnen sind 22,9 Prozent über 90 Jahre und 40,5 Prozent 80 bis 89 Jahre alt.