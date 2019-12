Trumps Twitter-Einträge zu Nordkorea dieses Jahr halbiert

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwähnungen von Nordkorea in den Twitter-Einträgen des US-Präsidenten Donald Trump hat sich dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr fast halbiert.Der Sender Voice of America (VOA) berichtete, Trump habe dieses Jahr auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter Nordkorea und dessen Machthaber Kim Jong-un insgesamt 46 Mal erwähnt und damit deutlich weniger als im letzten Jahr, als 82 Erwähnungen vorzufinden gewesen seien.Als ein Grund für den Rückgang nannte der US-Sender, dass die USA und Nordkorea seit demTreffen zwischen Trump und Kim Jong-un am 30. Juni im Waffenstillstandsdorf Panmunjom keine produktiven Gespräche mehr geführt hätten.Die Zahl der Erwähnungen von China auf dem Twitter-Konto Trumps habe sich hingegen mit 177 mehr als verdoppelt, indem sich der Handelsstreit zwischen China und den USA zugespitzt habe. Der Iran sei dieses Jahr 50 Mal erwähnt worden und damit mehr als Nordkorea, hieß es.