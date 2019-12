Südkorea erkennt weitere Opfer von tödlichen Desinfektionsmitteln an

Photo : YONHAP News

Mehr als ein Dutzend weiterer Opfer schädlicher Desinfektionsmittel für Luftbefeuchter in Südkorea erhält eine Entschädigung.Die entsprechende Entscheidung eines Sonderausschusses gab das Umweltministerium am Dienstag bekannt.Insgesamt seien 143 Anträge überprüft worden. Darunter seien 70 Antragsteller gewesen, die eine erneute Überprüfung gefordert hätten.Mit den jüngsten positiven Bescheiden sei die Zahl derjenigen, die eine Entschädigung erhielten, auf 2.888 gestiegen.Etwa 1.500 Menschen sind wegen bestimmter Desinfektionsmittel für Luftbefeuchter gestorben, die seit Mitte der 1990er Jahre in Südkorea verkauft wurden. Der Verkauf der Produkte wurde 2011 verboten.