Zahl ausländischer Touristen in Korea auf neuem Höchststand

Die Zahl der ausländischen Touristen in Korea wird dieses Jahr voraussichtlich einen neuen Höchststand erreichen.Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus sowie die koreanische Tourismus-Organisation KTO prognostizieren, dass sich die Zahl der ausländischen Touristen in Korea bis zum Jahresende auf 17,5 Millionen Menschen erhöhen werde. Die Einnahmen würden 25,1 Billionen Won oder 21 Milliarden Dollar betragen, hieß es.Der Anstieg der ausländischen Touristen in Korea sei insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Bemühungen um mehr Allein-Reisende aus China erfolgreich gewesen seien.Die südkoreanische Regierung hielt dieses Jahr zweimal mit China eine Konferenz auf Ministerebene ab, um die Kooperation im Bereich Tourismus zu verstärken. Das Verfahren für die Erteilung des Visums für chinesische Studenten wurde vereinfacht.Die Zahl der chinesischen Touristen betrug zwischen Januar und November 5,51 Millionen und nahm im Vergleich zum Vorjahr um 26,1 Prozent zu.Infolge der steigenden Beliebtheit der koreanischen Pop-Kultur stieg die Zahl der Touristen aus Südostasien und dem Nahen Osten um zehn Prozent auf 2,94 Millionen.