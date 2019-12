Trump: USA werden auf Weihnachtsüberraschungen Nordkoreas reagieren

Photo : KBS News

Die USA werden nach den Worten von Präsident Donald Trump "erfolgreich" auf jegliche Weihnachtsüberraschungen Nordkoreas reagieren.Die USA würden herausfinden, was die Überraschung sei, und sie würden damit "sehr erfolgreich umgehen", sagte Trump am Dienstag vor Journalisten in Palm Beach in Anspielung auf die unbestimmte Drohung Nordkoreas mit einem "Weihnachtsgeschenk".Nordkoreas Drohung habe Befürchtungen ausgelöst, das Land könne einen neuen Raketentest durchführen.Die Spannungen im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm haben sich in den vergangenen Monaten angesichts der stockendenVerhandlungen zwischen Pjöngjang und Washington wieder erhöht.Es gibt unter anderem die Sorge, dass Nordkorea sein Moratorium vom April 2018 für den Test von Atombomben und Langstreckenraketen aufheben könnte.