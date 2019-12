74 Prozent der Einwohner Seouls halten Wiedervereinigung für notwendig

Photo : YONHAP News

74 Prozent der Einwohner Seouls halten eine Wiedervereinigung für notwendig.Trotz der derzeitigen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel sprachen sich in einer Umfrage der Stadt Seoul bei 2.000 Bürgern im Alter zwischen 19 und 69 Jahren 74,2 Prozent für eine Wiedervereinigung aus.Von den Hauptstädtern in ihren 40ern befürworteten 78,6 Prozent eine Wiedervereinigung. Von den Zwanzigern hielten hingegen nur 66 Prozent eine Wiedervereinigung für notwendig.Gleichzeitig äußerten sich die Befragten skeptisch für das innerkoreanische Verhältnis. Lediglich 40 Prozent gehen davon aus, dass sich die Beziehungen zwischen den Teilstaaten in den kommenden fünf Jahren verbessern.Die Umfrage wurde zwischen dem 25. November und 3. Dezember durchgeführt. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,2 Prozentpunkten.