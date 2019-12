Seoul: Südkorea-Besuch von Chinas Präsident Xi im ersten Halbjahr steht so gut wie fest

Photo : YONHAP News

Laut einem Beamten des Präsidialamtes ist es fast sicher, dass Chinas Staatspräsident Xi Jinping im ersten Halbjahr nächsten Jahres Südkorea besucht.Eine abschließende Koordinierung stehe aber noch aus, fügte der Beamte am Mittwoch hinzu. Nach weiteren Angaben wird der chinesische Premierminister Li Keqiang sehr wahrscheinlich am nächsten trilateralen Gipfel zwischen Südkorea, China und Japan teilnehmen, den Seoul nächstes Jahr austragen wird.Präsident Moon Jae-in hatte beim Gipfeltreffen am Montag in Peking Xi zu einem Besuch in Südkorea eingeladen. Xi hatte laut dem Präsidialamt in Seoul geantwortet, er wolle einen Besuch wohlwollend überprüfen. Die eventuelle Reise wird Xis erster Besuch in Südkorea seit Juli 2014 und erste seit Moons Amtsantritt 2017 sein.Moon schlug bei dem Treffen auch vor, das Jahr 2022 zum Jahr des Kultur- und Tourismusaustauschs zwischen Südkorea und China zu bestimmen und vom kommenden Jahr an den Personenaustausch zu fördern. Xi habe gesagt, China wolle entsprechende Veranstaltungen abhalten. Beide Länder feiern 2022 das 30. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.Die Bekanntmachung des eventuellen Besuchs von Xi in Südkorea wird inmitten der eskalierenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel auch als Botschaft an Nordkorea verstanden.