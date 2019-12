Südkorea ist dieses Jahr größter Investor in Vietnam

Photo : YONHAP News

Südkorea ist dieses Jahr der größte ausländische Investor in Vietnam.Nach Angaben des vietnamesischen Ministeriums für Planung und Investitionen am Mittwoch wurden bis 20. Dezember ausländische Investitionen in Höhe von 38,02 Milliarden Dollar gemeldet. Das seien 7,2 Prozent mehr als im selben Vorjahreszeitraum.Südkorea machte mit 7,92 Milliarden Dollar 20,8 Prozent des gesamten Investitionsvolumens aus und rangierte auf Platz eins.Auf Platz zwei landete Hongkong mit 7,87 Milliarden Dollar, gefolgt von Singapur mit 4,5 Milliarden Dollar.