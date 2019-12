Russland spendet 4,8 Millionen Dollar für Bekämpfung von Kindersterblichkeit in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Russland will 4,8 Millionen Dollar für ein UN-Programm zur Senkung der Kindersterblichkeitsrate in Nordkorea spenden.Laut der Nachrichtenagentur TASS gab die russische Botschaft in Pjöngjang die Entscheidung am Mittwoch auf Facebook bekannt.In Übereinstimmung mit der Anordnung der Regierung der Russischen Föderation sei beschlossen worden, für das UNICEF-Projekt „Verringerung der Morbidität und Mortalität von Kindern durch präventive und heilende gesundheitliche Intervention in Nordkorea“ 4,8 Millionen Dollar bereitzustellen, hieß es.Russland hatte im März, April und Juni etwa 8.000 Tonnen Getreide als humanitäre Hilfe an Nordkorea geliefert. Laut TASS erreicht der Wert der Lieferungen acht Millionen Dollar.