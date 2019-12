Moon betont gegenüber Japans Premier Nichteinmischung in Gerichtsentscheidung zur Zwangsarbeit

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat gegenüber dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe betont, dass sich Seoul nicht in Gerichtsentscheidungen zur von Japan verantworteten Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg einmischen könne.Ein Beamter des Präsidialamtes teilte am Mittwoch mit, dass Moon beim Spitzentreffen unmissverständlich deutlich gemacht habe, dass eine Einmischung in die Arbeit der Gerichte nicht möglich sei.Er habe aber gleichzeitig zu einer zügigen Lösung der Frage aufgerufen und Japan um gemeinsame Anstrengungen für eine optimale Lösung gebeten.Bei dem Spitzentreffen im chinesischen Chengdu am Dienstag hätten beide Regierungschefs außerdem über die Frage des kontaminierten Abwassers aus dem Fukushima-Reaktor gesprochen. Hintergrund sind Berichte, nach denen radioaktiv verseuchtes Wasser aus der Reaktorruine im Pazifik entsorgt werden soll.Moon sagte, dass Japan anscheinend nicht in ausreichender Form über die Thematik informiere, auch fehle es an Transparenz. Abe habe daraufhin Bereitschaft signalisiert, Informationen über den Umgang mit dem Abwasser zu teilen.