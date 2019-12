Sport Nordkoreas Fußballerinnen wollen nicht für Olympia-Qualifikationsspiele nach Südkorea kommen

Die nordkoreanische Fußballnationalmannschaft der Frauen will nicht für Olympia-Qualifikationsspiele nach Südkorea kommen.



Nordkorea habe beschlossen, die für Februar angesetzten Partien nicht zu bestreiten, teilte eine Quelle der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch mit.



Nordkorea habe den Asiatischen Fußballverband darüber informiert, nicht an der dritten Qualifikationsrunde für die Sommerspiele in Tokio im kommenden Jahr teilzunehmen. Diese findet vom 3. bis 9. Februar auf der Insel Jeju statt.



Ein Grund für den Verzicht sei nicht genannt worden. Der südkoreanische Fußballverband werde bald eine Bekanntgabe machen. Einen Nachrücker für Nordkorea werde es nicht geben, hieß es weiter.



Nordkorea sollte in Qualifikationsgruppe A gegen Südkorea, Vietnam und Myanmar um ein Olympia-Ticket spielen.