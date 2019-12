Medien: Mindestens 100 Schiffe dieses Jahr in Kohle- und Ölhafen in Nampo eingelaufen

Photo : YONHAP News

Laut einem Medienbericht sind dieses Jahr über 100 Mal offenbar mit Kohle und Ölprodukten beladene Schiffe in den nordkoreanischen Hafen von Nampo eingelaufen.Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) anhand von Satellitenbildern, die von Planet Labs aufgenommen wurden.Vom Januar bis 24. Dezember seien mindestens 71 Schiffe am Kohlehafen in Nampo vor Anker gegangen. Am 24. Dezember seien dort zwei Schiffe, die jeweils 150 und 130 Meter lang seien, gesichtet worden. Die Luken seien aufgeschlagen gewesen, was wohl darauf hindeute, dass Kohle verladen oder abgeladen werde, hieß es.Nach weiteren Angaben ankerten dieses Jahr mindestens 47 Schiffe an Ladebojen für Ölprodukte im Meer an dem Hafen. Mit Ausnahme im April seien jeden Monat zwei bis sechs Öltanker dort einen bis zwei Tage lang geblieben. Es werde vermutet, dass die Öltanker dort Ölprodukte abgeladen hätten, die in anderen Ländern beschafft worden seien.Der UN-Sicherheitsrat verbietet gemäß einer Sanktionsresolution Nordkorea den Kohleexport und beschränkt den Import von raffiniertem Öl auf 500.000 Barrel im Jahr.