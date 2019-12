Medien: Nepal schiebt zehn Nordkoreaner ab

Photo : YONHAP News

Zehn Nordkoreaner, die sich illegal in Nepal aufgehalten hatten, sind jüngst aus dem Land abgeschoben worden.Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) am Donnerstag unter Berufung auf lokale Medien.Laut einer Meldung von „Khabarhub“ am Mittwoch (Ortszeit) hatten sich die zehn Nordkoreaner der Anweisung der nepalesischen Regierung zum Verlassen des Landes widersetzt und sich unter dem Schutz der nordkoreanischen Botschaft illegal im Land aufgehalten. Sie seien mit einem Flugzeug von Himalaya Airlines über Peking nach Nordkorea geschickt worden.Die nepalesische Nachrichtenseite veröffentlichte auch die Namen und Passnummern der Nordkoreaner. Trotz der UN-Resolutionen zu Sanktionen gegen Nordkorea arbeite eine große Anzahl von Nordkoreanern illegal in Nepal, hieß es weiter.Gemäß der im Dezember 2017 angenommenen Resolution 2397 des UN-Sicherheitsrats werden die UN-Mitgliedsländer aufgefordert, bis Dezember dieses Jahres alle für den Devisenerwerb eingesetzten nordkoreanischen Gastarbeiter zurückzuschicken.Nepal hatte in einem Zwischenbericht an den Sicherheitsrat mitgeteilt, dass mit Stand vom 31. Oktober insgesamt 33 nordkoreanische Staatsbürger heimgeschickt worden seien.