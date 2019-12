Fly Gangwon feiert ersten Auslandsflug

Photo : YONHAP News

Die neue Billigfluggesellschaft Fly Gangwon hat Auslandslüge eingeführt.Die in Yangyang ansässige Fluggesellschaft bietet ab heute täglich einen Hin- und Rückflug auf der Route Yangyang-Taipei an.Die Provinz Gangwon will am Donnerstagnachmittag am Internationalen Flughafen Yangyang eine Zeremonie hierfür veranstalten.Es wird erwartet, dass mit jedem Flug 150 taiwanesische Touristen einreisen werden.Im kommenden Jahr will Fly Gangwon Flüge in weitere asiatische Städte anbieten, darunter Kaohsiung in Taiwan, sowie Bangkok und Macau.