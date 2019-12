Präsident Moon fordert entsprechende Schritte der Weltgemeinschaft für Nordkoreas Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die internationale Gemeinschaft aufgerufen, entsprechende Schritte zu unternehmen, sollte Nordkorea mit Aufrichtigkeit die Denuklearisierung umsetzen.Die entsprechende Forderung unterbreitete Moon in einem Beitrag für Project Syndicate, eine internationale Organisation, in der 508 Medienanstalten in 157 Ländern zusammengeschlossen sind.Die nordkoreanische Nuklear- und Raketenfrage seien noch ungelöst. Nordkorea und die USA forderten sich gegenseitig auf, als erster etwas zu unternehmen, schrieb Moon.Man könne Frieden nicht allein schaffen. Für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel seien mehr Taten erforderlich.Die Verhandlungen auf Arbeitsebene sowie ein dritter Gipfel zwischen Nordkorea und den USA würden der entscheidende Punkt im gesamten Prozess der Denuklearisierung und Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel sein. Die Unterstützung und eine gemeinsame Aktion der internationalen Gemeinschaft seien nötiger denn je, hieß es weiter.Moon schrieb zudem, dass Südkorea durch den Frieden schließlich eine Friedenswirtschaft erreichen wolle. Die Verbindung der unterbrochenen Eisenbahnen und Straßen zwischen Süd- und Nordkorea sei der erste Schritt auf dem Weg zu einem Brückenstaat, der für Frieden und Wohlstand in Ostasien die führende Rolle spielen werde.