Nordkoreas Staatsmedien propagieren friedliche Raumfahrt

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Staatsmedien haben die friedliche Raumfahrt propagiert."Rodong Sinmun", das offizielle Blatt der Arbeiterpartei widmete den internationalen Trends in der Raumfahrt einen Artikel. In der Mittwochsausgabe wurden Details der Satellitenstarts in China, Indien und Ägypten geschildert.Die Entwicklung des Alls zu friedlichen Zwecken und für gemeinsamen Wohlstand finde auf dem gesamten Globus weiterhin statt. In der Raumfahrt herrsche ein internationaler Wettbewerb, an dem nicht nur fortgeschrittene Länder, sondern auch viele andere beteiligt seien, hieß es.Der Bericht zieht vor dem Hintergrund von Pjöngjangs Ankündigung eines Weihnachtsgeschenks besondere Aufmerksamkeit auf sich. Als mögliches Weihnachtsgeschenk an die USA wird ein Test einer Langstreckenrakete vermutet.Offenbar deutet das Regime mit dem Artikel an, dass das eigene Raumfahrtprogramm durch den Start von Satelliten ausgebaut werden müsse.