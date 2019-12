Präsident Moon begrüßt Rekordzahl ausländischer Touristen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in will im Jahr 2020 die Zahl der ausländischen Touristen in Südkorea auf 20 Millionen steigern.Er wolle den Erfolg in diesem Jahr zur Gelegenheit für einen Sprung der Tourismusindustrie nach vorne machen, schrieb Moon am Donnerstag in einem Facebook-Beitrag anlässlich des Rekords der Zahl ausländischer Touristen.Heute sei der 17,25 millionste Gast nach Südkorea gereist. Die Zahl der ausländischen Touristen habe den bisher höchsten Stand erreicht, schrieb der Präsident. Er wies zudem darauf hin, dass der betreffende Besucher aus Indonesien komme; ein Land, das Südkorea dank der Neuen Südpolitik näher gekommen sei.Moon schrieb auch, dass Chinesen die größte Gruppe unter den Touristen stellten. Die Zahl der chinesischen Touristen sei verglichen mit letztem Jahr um 26 Prozent gestiegen.