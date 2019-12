Südkorea, China und Japan bündeln Kräfte für Forschung zu Feinstaub, Infektionskrankheiten und Erdbeben

Photo : YONHAP News

Südkorea, China und Japan wollen gemeinsame Studien über Feinstaub, Epidemien sowie Erdbeben betreiben.Die Regierung in Seoul teilte mit, die Wissenschaftsministerien der drei Länder hätten bei der vierten trilateralen Ministerkonferenz in Seoul vereinbart, das seit 2011 eingestellte gemeinsame Forschungsprogramm wieder aufzunehmen. Hierfür sollen Arbeitsgespräche veranstaltet und Details koordiniert werden, hieß es.Die trilaterale Konferenz der Wissenschaftsminister wurde für den Austausch und die Kooperation im Bereich Wissenschaft und Technologie ins Leben gerufen. Seit der letzten Veranstaltung im April 2012 in China war die Konferenz jedoch sieben Jahre und acht Monate lang nicht zustande gekommen.