Haftbefehl gegen früheren Justizminister Cho Kuk abgelehnt

Photo : YONHAP News

Ein Bezirksgericht in Seoul hat einen Haftbefehl gegen den früheren Justizminister Cho Kuk abgelehnt.Das Bezirksgericht Ost lehnte den Haftbefehl am Freitagmorgen gegen 1 Uhr ab, da sich die Vorwürfe des Amtsmissbrauchs und der Verletzung von Amtspflichten zwar erhärtet hätten, jedoch keine Flucht- oder Verdunkelungsgefahr bestehe.Anfang der Woche hatten Staatsanwälte eine Untersuchungshaft beantragt. Grund ist der Verdacht, dass er als Sekretär im Präsidialamt die Einstellung von Ermittlungen gegen den früheren Vizebürgermeister von Busan Yoo Jae-soo veranlasst haben soll. Yoo wurde angeklagt, weil er rund 50 Millionen Won oder 43.000 Dollar Bestechungsgeld angenommen haben soll.Der zuständige Richter Kwon Deok-jin sagte zur Ablehnung des Haftbefehls weiter, dass Chos Aussagen und Haltung in einer Anhörung berücksichtigt worden seien. Auch die Tatsache, dass seine Ehefrau in einem anderem Fall festgenommen worden sei, habe bei der Entscheidung eine Rolle gespielt.Der Richter wies aber auch darauf hin, dass der Verdächtige gegen das Rechtsstaatsprinzip verstoßen habe und durch einen Amtsmissbrauch unvoreingenommene Ermittlungen behindert habe.