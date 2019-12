Zentralbank will auch nächstes Jahr lockere Geldpolitik betreiben

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank will auch nächstes Jahr an einer lockeren Geldpolitik festhalten.Das teilte die Bank of Korea am Donnerstag mit.In Bezug auf den Leitzins werde sie einen lockeren Kurs fahren, damit die Erholung des Wachstums unterstützt werde und sich der Anstieg der Verbraucherpreise auf mittelfristige Sicht auf dem Niveau des Ziels der Inflationsstabilisierung von zwei Prozent stabilisieren könne.Die Bank werde berücksichtigen, dass das Wachstum der einheimischen Wirtschaft voraussichtlich das Wachstumspotenzial unterschreiten würde und der Teuerungsdruck auf der Nachfrageseite schwach sein würde, hieß es.Über eine eventuelle weitere Zinssenkung wolle sie entscheiden, indem sie die Entwicklungen wichtiger Risikofaktoren wie des Handelsstreits zwischen den USA und China, die makrowirtschaftlichen Trends in Südkorea sowie Veränderungen der Lage der Finanzstabilität umfassend berücksichtige, hieß es aus der Notenbank.Die Zentralbank rechnete mit einem Wachstum von knapp über zwei Prozent im kommenden Jahr, damit einem etwas stärkeren Wachstum als dieses Jahr.