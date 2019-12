Südkorea und China teilen Daten zur erwarteten Luftqualität

Photo : YONHAP News

Südkorea wird ab heute die von China angebotenen Prognosen für die Luftqualität für einheimische Vorhersagen nutzen.Das teilte das Nationalinstitut für Umweltforschung, das dem Umweltministerium unterstellt ist, mit.Der Informationsaustausch erfolgt als Teil von Kooperationsmaßnahmen in Bezug auf Vorhersagen zur Luftqualität und den Technologieaustausch, die die Umweltminister beider Länder im Februar vereinbarten.China wird demnach täglich um 18 Uhr (Ortszeit) dem südkoreanischen Institut Daten des Luftqualitätsindex und die erwarteten Feinstaubkonzentrationen in den jeweils nächsten drei Tagen in elf Provinzen und Städten zur Verfügung stellen. Das Institut wird die chinesischen Daten für seine Vorhersagen berücksichtigen.