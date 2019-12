„Kill This Love“ von Blackpink laut Magazin „Tracklist“ Musikvideo des Jahres

Photo : YONHAP News

„Kill This Love“ von Blackpink ist von einer renommierten Musikzeitschrift zum besten Musikvideo dieses Jahres gekürt worden.„Tracklist“ bezeichnete das Werk der Girlgroup als stärkstes und nahezu perfektes Musikvideo. „Kill This Love“ ist das einzige K-Pop-Stück unter den zehn ausgewählten Musikvideos.„Kill This Love“ wurde jüngst von der Musikwebseite „Pitchfork“ zu einem der besten Musikvideos des Jahres gewählt. Das Lied landete in der von den „Billboard“-Journalisten erstellten Rangliste der 100 besten Lieder des Jahres auf Platz 66.