CNN wählt Südkoreanerin unter fünf einflussreiche junge Aktivisten in Asien

Photo : YONHAP News

CNN hat die südkoreanische Aktivistin Yang Ji-hye zu einem von fünf jungen Aktivisten gewählt, die dieses Jahr in Asien Veränderungen herbeigeführt haben.Der Nachrichtensender veröffentlichte am Mittwoch (Ortszeit) die Liste, auf der Yang, Ko-Vorsitzende von WeTee, einer feministischen Organisation von Jugendlichen, steht.Als die weltweite #MeToo-Kampagne in Südkorea angekommen sei, habe Yang sie in die Schulen gebracht. Sie habe Proteste und feministische Schülergruppen organisiert. Schülerinnen hätten zum ersten Mal öffentlich über Diskriminierung und sexuellen Missbrauch, mit denen sie jeden Tag im Klassenzimmer konfrontiert gewesen seien, gesprochen, hieß es.CNN wies auch darauf hin, dass Yang im Februar vor dem UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes über die MeToo-Bewegung an den Schulen in Südkorea berichtet hatte.