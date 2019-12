Zahl ausländischer Touristen in Korea erreicht Höchststand

Photo : YONHAP News

Die jährliche Zahl der ausländischen Touristen in Korea hat einen neuen Höchststand erreicht.Nach Angaben der koreanischen Tourismus-Organisation KTO wurde ein Indonesier gestern als 17 Millionen 250.000er ausländischer Tourist am Flughafen Incheon empfangen. Damit wurde der bisherige Rekord der ausländischen Touristenzahl in einem Jahr erneuert.Auffällig ist, dass die Zahl der Touristen aus Amerika erstmals die Eine-Million-Marke überschreiten wird.KTO erwartet, dass die Zahl bis Jahresende 17,50 Millionen erreichen wird. Als Grund für die zunehmende Zahl der Korea-Reisen vermutet KTO die zunehmende Beliebtheit von K-Pop, Fernsehserien, Kosmetika und Essen.