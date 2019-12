Seouls Bürgermeister will Gemeinschaftsimmobilien von Hauptstädtern verwirklichen

Photo : YONHAP News

Der Bürgermeister von Seoul, Park Won-soon, will ein System für den gemeinsamen Immobilienbesitz durch Bürger in der Hauptstadt einführen.Die Stadt Seoul wolle als Erster einen Fonds für die Miteigentümerschaft von Immobilien einrichten, teilte Park in seiner Neujahrsbotschaft mit.Die Stadtverwaltung wolle mit eingezogenen Einkommen aus Vermögen und Entwicklungsgewinnen die Zahl der Immobilien im Besitz der öffentlichen Hand steigern und Unternehmen und Personen Grundstücke oder Gebäude zu niedrigen Preisen zur Verfügung stellen. Zugleich wolle sie mit Fondsmitteln Sozialwohnungen anbieten, hieß es.Die Stadt habe den Bau und das Angebot von öffentlichen Mietwohnungen jedes Jahr unter Verwendung von einer Billion Won (860 Millionen Dollar) kontinuierlich ausgebaut und werde auch nächstes Jahr auf diese Weise verfahren. In zwei Jahren werde Seoul über 400.000 Sozialwohnungen verfügen, das entspreche rund zehn Prozent ihrer sämtlichen Haushalte, hieß es weiter.Der Sozialhaushalt der Stadtverwaltung übertrifft nächstes Jahr erstmals zwölf Billionen Won (10,3 Milliarden Dollar).