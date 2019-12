Übernahme von Asiana Airlines durch HDC-Konsortium steht endgültig fest

Photo : YONHAP News

Die Übernahme von Asiana Airlines durch die Unternehmensgruppe HDC Group steht nun endgültig fest.Kumho Industrial, größter Anteilsinhaber der Fluggesellschaft, und HDC Hyundai Development Company billigten den entsprechenden Aktienkaufvertrag am Freitag bei ihren Vorstandssitzungen.Kumho Industrial beschloss, 30,77 Prozent der Anteile an Asiana an das Konsortium HDC-Mirae Asset zu veräußern. Das Geschäft habe einen Wert von 320 Milliarden Won (276 Millionen Dollar).Sollte der formelle Vertrag unterzeichnet werden, wird die zweitgrößte Fluggesellschaft Südkoreas in ihrem 31. Gründungsjahr von der Kumho Asiana Group in den Besitz der HDC Group übergehen.