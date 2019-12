Zweite Verteidigungsübung für Insel Dokdo in verkleinerter Form durchgeführt

Photo : KBS

Die zweite jährliche Verteidigungsübung für die Insel Dokdo wird am heutigen Freitag in verkleinerter Form durchgeführt.Wie aus gut informierten Kreisen verlautete, finde die heutige zweite Übung unter anderem wegen der schlechten Wetterbedingungen im Ostmeer nicht vor Ort, sondern in Form einer Simulation am Kontrollzentrum statt.Laut Einschätzungen von Beobachtern wurde der Umfang der Übung insofern verkleinert, als beim jüngsten Gipfel zwischen Südkorea und Japan vereinbart wurde, die Frage der Exportrestriktionen durch Dialog lösen zu wollen. Die Berücksichtigung der Atmosphäre für die Verbesserung der bilateralen Beziehungen soll ebenfalls eine Rolle gespielt haben.Die erste Übung Ende August fand unter Beteiligung des Aegis-Zerstörers König der Große in ihrem bisher größten Umfang statt.