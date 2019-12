Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Freitag fester geschlossen.Der Leitindex Kospi gewann 0,29 Prozent auf 2.204,21 Zähler. Grund für die gute Stimmung an der Börse war die Kursrally in den USA am Donnerstag.Der Kospi sei angesichts der Handelseinigung zwischen den USA und China wieder über die Marke von 2.200 Punkten gesprungen, dazu habe es verbesserte Daten zum US-Verbrauch gegeben, sagte Lee Kyung-min von Daishin Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.