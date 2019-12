Nordkorea berät auf Parteitreffen über Souveränität und Sicherheit

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Sonntag ein Parteitreffen abgehalten.Machthaber Kim Jong-un beriet sich Berichten nordkoreanischer Medien zufolge mit hochrangigen Parteivertretern über die Themen nationale Souveränität und Sicherheit.Die Zeitung der Arbeiterpartei "Rodong Sinmun" schrieb heute, dass Kim die Sitzung am zweiten Tag der fünften Plenarsitzung des siebten Zentralkomitees der Arbeiterpartei geleitet habe.Dabei sei die Notwendigkeit betont worden, angesichts der Erfordernisse in der gegenwärtigen Situation positive und offensive Maßnahmen zu treffen, um die Souveränität und Sicherheit des Landes sicherzustellen.Kim habe außerdem betont, den Kampf gegen den Anti-Sozialismus sowie die moralische Disziplin zu verstärken.Wie nordkoreanische Medien außerdem berichteten, werde die Plenarsitzung fortgesetzt.