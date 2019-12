USA haben laut Sicherheitsberater viele Optionen im Umgang mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Robert O'Brien, hat Nordkorea vor Provokationen gewarnt.Die USA wären im Falle weiterer Provokationen sehr enttäuscht und würden diese Enttäuschung zeigen, sagte er am Sonntag im Interview mit dem Sender ABC.Die USA würden die Situation in Nordkorea stets aufmerksam verfolgen, da Machthaber Kim Jong-un gesagt habe, dass es über Weihnachten etwas geben werde.Nordkorea hatte angesichts des Ablaufs einer Frist zum Jahresende von einem Weihnachtsgeschenk gesprochen.Seitdem wird über eine mögliche Wiederaufnahme von nordkoreanischen Versuchen mit Langstreckenraketen oder Atomwaffen spekuliert. Der Sicherheitsberater wollte sich den Spekulationen in dem Interview zwar nicht anschließen, wies aber auf die vielen Werkzeuge im Werkzeugkasten der USA hin. Auf Nordkorea könne zusätzlicher Druck ausgeübt werden, sagte er weiter.Darüber hinaus wies er darauf hin, dass Präsident Trumps Diplomatie auf ranghoher Ebene für eine Verbesserung der Beziehungen gesorgt habe und beide Staatsspitzen ein gutes persönliches Verhältnis hätten.Möglicherweise habe Kim seine Drohung mit dem Weihnachtsgeschenk überdacht, doch müssten die USA abwarten, sagte der Sicherheitsberater weiter.