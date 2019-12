Erdbeben der Stärke 3,5 in Miryang

Photo : YONHAP News

Ein Erdbeben der Stärke 3,5 hat heute Miryang erfasst.Wie das koreanische Wetteramt KMA bekannt gab, habe sich das Beben um 0.32 Uhr 15 Kilometer ost-nordöstlich der Stadt Miryang in der Provinz Süd-Gyeongsang ereignet.Das Epizentrum habe sich in einer Tiefe von 20 Kilometern befunden.Bei den Feuerwehren in Changwon und der Süd-Gyeongsang-Provinz seien zwar Meldungen zu den Erschütterungen eingegangen, Schäden seien aber nicht gemeldet worden.Es war das zweitstärkste Beben in diesem Jahr. Am stärksten war das Beben der Stärke 4,3 in Gangwon an der Ostküste am 19. April.