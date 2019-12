Sopranistin Jo Su-mi bei Filmfestival in Italien für Lebenswerk ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Die koreanische Sopranistin Jo So-mi ist bei einem Filmfestival in Italien für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden.Jo wurde bei dem am Freitag (Ortszeit) eröffneten Capri Hollywood International Film Festival der Preis für das größte Lebenswerk im Musikbereich verliehen. Die Veranstalter wählten sie angesichts ihres Beitrags zur Entwicklung der Filmmusik zur Preisträgerin.Jo beteiligte sich 2000 an der Filmmusik zu „The Ninth Gate“ (Die neun Pforten) von Roman Polanski. Sie sang außerdem „Simple Song #3“, das Titellied des Films „Youth“ (Ewige Jugend) des italienischen Regisseurs Paolo Sorrentino, das 2016 bei den Academy Awards und den Golden Globes Awards nominiert wurde.