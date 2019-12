Südkorea verteidigt dieses Jahr voraussichtlich Spitzenposition bei Schiffbau-Aufträgen

Photo : YONHAP News

Südkorea wird laut einer Prognose dieses Jahr das zweite Jahr in Folge Spitzenreiter bei den Schiffbau-Aufträgen sein.Laut Clarksons Research erhielten Südkoreas Werften bis November Aufträge über 7,12 Millionen gewichtete Tonnen (CGT) mit einem Gesamtwert von 16,4 Milliarden Dollar. Damit lag Südkorea weiterhin vor China, das auf 7,08 Millionen CGT und 15,3 Milliarden Dollar kam.Südkoreas Anteil betrug im Zeitraum bis November 36 Prozent in Bezug auf CGT.Im Dezember erhielten Hyundai Heavy Industries Aufträge im Wert von 2,8 Milliarden Dollar, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 560 Millionen Dollar. Die neuerlichen Aufträge von Samsung Heavy Industries in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar werden voraussichtlich in der Datenerhebung im Dezember berücksichtigt.Südkorea hatte beim Auftragsvolumen 2015 und 2016 den dritten Platz hinter China und Japan belegt, bevor es 2017 auf Platz zwei hinter China vorrückte. Letztes Jahr wurde Südkorea mit 13,08 Millionen CGT Spitzenreiter.