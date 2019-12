Golferin Park In-bee mit meisten LPGA-Tour-Siegen in letztem Jahrzehnt

Photo : YONHAP News

Golferin Park In-bee hat in den letzten zehn Jahren die meisten Siege auf der LPGA-Tour verzeichnet.Nach Angaben der US-Webseite „Golf Channel“ am Sonntag gewann Park im Zeitraum von 2010 bis 2019 18 LPGA-Titel und wurde damit Spitzenreiterin.Die Koreanerin verzeichnete zudem mit sechs Major-Titeln die meisten Siege bei Major-Turnieren.Zudem blieb Park insgesamt 106 Wochen lang an der Spitze der Weltrangliste der Golferinnen, damit so lange wie niemand vor ihr.Auf der PGA-Tour wurden Dustin Johnson und Rory Mcllroy jeweils mit 18 Siegen gemeinsam Spieler der meisten Siege. Bei der Zahl der Major-Titel wurden Rory Mcllroy und Brooks Koepka jeweils mit vier Siegen Spitzenreiter.